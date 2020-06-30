Почти тысяча полицейских и военных в Боливии заболели коронавирусной инфекцией, сообщили оба ведомства.

«У нас 527 полицейских, которые, к сожалению, показали положительные результаты на тест на коронавирус», — сказал журналистам вице-министр по общественной безопасности Вильсон Сантамария.

Большинство полицейских служат в департаменте Санта-Крус.

Министерство обороны сообщило о 457 заболевших.

В Боливии зарегистрированы 31 524 случая заболевания коронавирусом, 1014 человек умерли, вылечились 8517 пациентов.