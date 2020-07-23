Президентские выборы в Боливии перенесены с 6 сентября на 18 октября из-за COVID-19, сообщает газета Pagina Siete со ссылкой на главу Высшего избирательного суда Сальвадора Ромеро.

«Высший избирательный суд решил установить дату президентских выборов на воскресенье, 18 октября 2020 года, с возможным вторым туром выборов 29 ноября», — приводит слова главы суда издание.

Новое правительство Боливии после проведения выборов приступит к своим обязанностям в декабре.

В Боливии зарегистрировано 64 135 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 19 721 человек, скончались 2328 пациентов.