Замминистра по борьбе с коррупцией Боливии Гидо Мельгар заявил, что в деле о закупках аппаратов ИВЛ по завышенным ценам появились 17 новых подозреваемых, связанных с прошлым правительством, включая экс-президента Эво Моралеса.

"Мы столкнулись с возможным заговором с целью опорочить действующее правительство и присвоить средства от закупки по завышенным ценам", — сказал в ходе пресс-конференции Мельгар, которого цитирует издание Razon.

По словам Мельгара, власти расширили дело, включив в него 17 человек, связанных с прошлым правительством, включая свергнутого президента Моралеса, который находится сейчас в Аргентине.

Ранее по этому делу среди шести подозреваемых был задержан и помещен под домашний арест экс-глава минздрава Марсело Навахас.

Скандал вокруг аппаратов ИВЛ разразился на следующий день после их прибытия в страну, когда медики заявили, что оборудование не соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения и непригодно для использования в реанимации. Помимо этого стало известно, что правительство Боливии заплатило более 20 тысяч долларов за каждый из 170 аппаратов с заводской ценой 7 243 доллара. Это вызвало протесты среди местного населения, включая университеты, которые ранее предлагали производить оборудование в среднем по цене в 1 тысячу долларов.