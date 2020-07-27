Вторая вспышка коронавируса возможна в Боливии в последние месяцы года, в крупнейших департаментах страны плато заболеваний сохранится до октября, сообщила министр здравоохранения Эйди Рока, которая сама болеет COVID-19.

«Пандемия нам показывает, что прогнозы могут быть близки к реальности, но очень сложно сказать, до какого времени сохранится плато… (Департаменты) Ла-Пас, Чукисака, Кочабамба начали свой пик (заболеваний) позже, чем (департаменты) Санта-Крус и Бени, плато заболеваний в этих трех департаментах выйдет за пределы сентября», — сказала она в интервью телеканалу Red Uno.

«Мы молимся, чтобы в октябре это плато начало снижаться и чтобы мы приняли необходимые меры, чтобы избежать второй вспышки, которая также предсказывается на последние месяцы года», — добавила министр.

В Боливии зарегистрированы 69 429 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 21 169 человек, скончались 2583 пациента.