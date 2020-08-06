В Болгарии надеются на возвращение российских туристов в летнем сезоне этого года и планируют облегчить для них визовые требования, сообщает АТОР.

Вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова считает, что Россия – один из важнейших рынков для болгарского туризма. Поэтому власти готовы прилагать все усилия для обеспечения комфортных условий гостей и туроператоров.

«Есть правила и директивы, которые ограничивают поездки россиян. Многие страны уже проявляют гибкость, включая практику выдачи виз гражданам РФ в самом аэропорту. Мы должны сделать все возможное с МИДом, чтобы облегчить визовые требования для российских туристов», — прокомментировала Николова.

Еще российские туроператоры уже могут подавать заявки на субсидирование чартеров на болгарские курорты. За каждого туриста Болгария платит по 35 евро. На субсидирование частных программ правительство выделило более 28 миллионов евро.

За первые пять месяцев 2020 года турпоток из России упал на 60 процентов по сравнению с 2019 годом. В прошлом году в Болгарии побывали свыше 450 тысяч россиян.