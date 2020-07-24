Участники акций протеста, требующие отставки правительства, в ночь на пятницу заблокировали несколько транспортных развязок в центре Софии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на фоне не утихающих протестов объявил об отставке министров финансов, экономики, внутренних дел и туризма. Однако протестующие продолжают требовать отставку всего правительства.

В четверг вечером демонстранты разделились на девять колонн, которые направились к девяти различным объектам в болгарской столице. В частности, протестующими заблокирован Львов мост – важная развязка, соединяющая Центральный железнодорожный вокзал с центром города. Также перекрыт Орлов мост, где пересекаются два центральных бульвара Софии.

Протесты проходят мирно, без столкновений с силами правопорядка. На фотографиях, опубликованных на сайте радио, видно, что часть протестующих сидит на проезжей части, многие держат флаги Болгарии, одна из участниц акции пришла вместе со своей собакой.

Протесты в Болгарии продолжаются с 9 июля. Они начались в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева, который еще в феврале заявил об утрате правительством его доверия.