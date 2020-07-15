Власти Болгарии до 31 июля продлили режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, введенный из-за COVID-19, сообщается на портале правительства о ситуации с коронавирусом в стране.

«Совет министров принял решение о продлении срока объявленной чрезвычайной эпидемической ситуации до 31 июля 2020 года», — сообщается на сайте.

Как следует из данных портала, в Болгарии были выявлены 7 645 случаев заражения коронавирусом, были зафиксированы 283 летальных исхода. Выздоровели 3 663 пациента.

В середине мая правительство Болгарии объявило в стране режим ЧЭС, он пришел на смену действовавшему с 13 марта режиму чрезвычайного положения и должен был действовать в Болгарии с 14 мая по 14 июня. В начале июня премьер-министр Бойко Борисов заявил, что режим ЧЭС и связанные с ним меры будут полностью отменены 15 июня, однако впоследствии режим был оставлен в силе до конца месяца. Затем власти продлили его действие до 15 июля.