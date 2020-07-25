Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Болгарии превысило 10 тысяч, сообщается на портале правительства о ситуации с коронавирусом в стране.

По его данным, за последние сутки в стране были подтверждены 270 случаев заражения. Таким образом, общее число зараженных достигло 10 123 человек. За последние 24 часа были подтверждены восемь летальных исходов пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего умерли 337 заболевших. Вылечились 5 252 человека.

В больницах в данный момент находятся 669 пациентов, из них 28 содержатся в отделениях интенсивной терапии.

В Болгарии с 9 июля продолжаются протесты. Они начались в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева, который еще в феврале заявил об утрате правительством его доверия.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.