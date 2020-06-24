Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Болгарии превысило 4 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.

По его данным, за последние сутки в стране были подтверждены 130 случаев заражения. Таким образом, общее число зараженных достигло 4 114 человек. За последние 24 часа был подтвержден один летальный исход пациента с подтвержденным коронавирусом. Всего умерли 208 заболевших. Излечились 2 217 человек.

В больницах в данный момент находятся 362 пациента, из них 13 содержатся в отделениях интенсивной терапии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.