Полиция в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) задержала почти 30 человек в ходе проходившей в городе мирной акции протеста против полицейской жестокости, сообщило местное издание Los Angeles Times.

Газета отмечает со ссылкой на организатора акции Остина Тарпа, что демонстрация началась в пятницу примерно в 19.30 по местному времени, она собрала около 75 человек. По словам Тарпа, полиция применила для разгона протеста звуковую пушку, собрание было объявлено незаконным.

Сообщается, что были задержаны в общей сложности 28 человек, в основном по подозрению в участии в незаконном собрании. Кроме того, по словам сержанта полиции Томаса Уэста, один из участников акции протеста обвиняется в попытке поджога, после того как он предпринял попытку поджечь американский флаг на здании.

С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.