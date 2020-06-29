Полиция Берлина задержала женщину, которая подозревается в поджоге деревянной панели, закрывавшей окно на здании Рейхстага, где заседает бундестаг.

«Пожарная служба получила вызов прошлой ночью из-за возгорания в районе места проведения дорожных работ на площади Фридриха Эберта. Сотрудники полиции бундестага (входит в управление делами бундестага — ред.) обнаружили возгорание около 0.25 (1.25 мск). Деревянная панель, которая защищает окно на фасаде бундестага, была подожжена с использованием воспламеняющейся жидкости», — сообщила пресс-служба полиции Берлина в понедельник.

Позже женщина добровольно сдалась полиции, ее задержали по подозрению в поджоге. Следователи рассматривают вопрос о принудительной госпитализации женщины. «Политический мотив не просматривается», — добавили в полиции.

В пресс-службе уточнили Mpravda.com, что это все данные, имеющиеся на данный момент об инциденте. Является ли женщина гражданкой ФРГ, в полиции уточнить не смогли.

В репортажах немецкого телевидения видно, что на деревянной панели осталось лишь небольшое темное пятно от огня.