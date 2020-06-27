Мирная демонстрация Black lives matter («Черные жизни имеют значение») проходит в субботу в Берлине с соблюдением мер эпидемиологической безопасности, передает корреспондент Mpravda.com.

Организаторами выступили базирующиеся в Берлине активистки. Организаторы хотят почтить память афроамериканца Джорджа Флойда, чья гибель во время задержания полицией в Миннесоте спровоцировала масштабные акции протеста в США и других странах мира. Кроме того, организаторы хотят добиться «человечности людей друг к другу» и повысить осведомленность и информированность молодого поколения о расовом равенстве.

Акция проходит на перекрытом полицией участке Улицы 17 июня у Колонны победы — памятника объединительным воинам Германии 1871 года. На асфальте нанесены скотчем отметки, на которые участники ориентируются для того, чтобы соблюдать дистанцию друг с другом. Рядом с помостом, с которого выступают ораторы, стоит фургон полиции, на котором установлено электронное табло с бегущей строкой «Пожалуйста, помните о минимальной дистанции в 1,5 метра и масках, спасибо».

В Берлине в субботу солнечно и жарко, +31 градус по Цельсию, организаторы заранее просили людей приносить с собой воду. До начала акции участники сидели под тенью деревьев парка Тиргартен, через который пролегает улица 17 июня. Начиная акцию (около 12:45 по местному времени, 13.45 мск), организаторы призвали людей выйти на проезжую часть, отметив, что «не надо стоять в стороне, места хватит всем».

С речами выступили организаторы, их выступления прерывались песнями и лозунгами Black lives matter, «No justice — no peace» («Нет справедливости — нет мира» — оба лозунга используются в США борцами с расовой дискриминацией).

После вступительных речей организаторы попросили всех желающих выступить подниматься на сцену, что некоторые из пришедших и сделали. Большинство говорят о личном опыте проживания в Германии, но некоторые поднимают проблему ситуации с неравенством в других странах.

В настоящее время участники акции продолжают прибывать. По оценкам полиции, в акции принимают участие порядка 500 человек, однако они ожидают, что на пике митинга их может быть больше.

«Организаторы заявили от тысячи до полутора тысяч. Не исключаем таких цифр», — заявила Mpravda.com представительница полиции.

Аналогичная акция на Александерплатц 6 июня собрала значительно больше людей, тогда полиция сообщила о 15 тысячах участников.

По городам США и Европы прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.