Правительство ФРГ приветствует согласованное на уровне трехсторонней контактной группы перемирие на Украине, призывает к полной реализации минских договоренностей, заявила на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Правительство ФРГ приветствует согласование в трехсторонней контактной группе, которая состоит из представителей Украины, России и ОБСЕ, дополнительных мер, которые действуют с сегодняшней ночи. К ним относится запрет на тяжелое вооружение, дроны и операции по саботажу, механизм координации нарушений режима прекращения огня и особая охрана гражданских объектов. Призываем все стороны в полной мере поддерживать режим прекращения огня, придерживаться общих обязательств в рамках минских договоренностей», — сказала Деммер.

Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Меры вступили в действие с 00.01 (совпадает с мск) 27 июля.

Представитель кабмина ФРГ добавила, что в Берлине «приветствует тот факт, что президенты Путин и Зеленский приветствовали новую договоренность в рамках телефонного разговора». Германия намерена впредь поддерживать реализацию минских договоренностей вместе с французскими партнерами, указала Деммер.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.