Преступники пытались въехать на машине в отделение банка в Берлине, есть раненый, заявила Mpravda.com представитель полиции на месте происшествия.

Ранее на странице полиции Берлина в соцсети Twitter появилось сообщение о том, что в районе Вилмерсдорф было совершено нападение на инкассаторскую машину. Как сообщил таблоид BILD, трое преступников открыли стрельбу по машине, ранен один человек, в настоящее время место нападения перекрыто.

«Около 9.30 утра (10.30 мск) несколько преступников совершили попытку на автомобиле ворваться в филиал банка «Берлинер Фольксбанк». Никакой инкассаторской машины не было. Сотрудники безопасности банка отреагировали на это, произошла стрельба, в ходе которой один из сотрудников был ранен и отправлен в больницу. Ранения не угрожают его жизни», — сказала сотрудница полиции.

«Число преступников точно не известно, они находятся в бегах. Оцепление на месте происшествия сохраняется, специалисты изучают следы, на месте работает беспилотник», — добавила она.

По словам собеседницы агентства, в настоящее время точно не известно, удалось ли преступникам совершить ограбление. Отвечая на вопрос Mpravda.com, исключает ли полиция террористический мотив в данном происшествии, она заявила, что «следствие ведется во всех направлениям на данной первоначальной фазе».