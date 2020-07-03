Берлинская транспортная компания BVG планирует переименовать станцию метро с «расистским» названием «Моренштрассе» (Mohrenstraße) в станцию «Улица Глинки» («Глинкаштрассе»), говорится в заявлении компании.

В июне в центре Берлина неизвестные закрасили часть названия станции метро «Моренштрассе» и таблички с названием одноименной улицы, сопроводив это антифашистскими надписями и стикерами. На табличках было закрашено слово «Mohren» — грубое устаревшее обозначение для темнокожих рабов, которых в 18-19 веках держали при некоторых дворах в Германии.

По сообщению компании, свое новое название станция получит по наименованию улицы Глинки, которая была так названа в честь русского композитора Михаила Ивановича Глинки (1804-1857). Отмечается, что станция метро была открыта в 1908 году, название «Моренштрассе» она получила в 1991 году.

«Из понимания и уважения к противоречивым дискуссиям вокруг названия улицы («Моренштрассе»), BVG решила в дальнейшем не использовать его для наименования станции метрополитена. Как компания без предубеждений и один из крупнейших работодателей столицы, BVG отказывается от любой формы расизма или другой дискриминации», — подчеркнули в компании.

Сообщается, что BVG контактирует с соответствующими ведомствами, дата переименования станции будет объявлена позднее.

На фоне протестов против расизма и дискриминации в США и Европе после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Берлине вновь активизировалась дискуссия о необходимости переименовать улицу «Моренштрассе». Каждый год 23 августа, в Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации, на улице проходят акции за ее переименование. Переименования, в частности, требует Общественная организация «Инициатива для черных людей в Германии», в которой считают, что слово «Mohren» сравнимо по оскорбительности с использованием слова «нигер» в США.