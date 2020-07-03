Переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Берлине завершились после около 10 часов консультаций, сообщил журналистам осведомленный источник.

«Переговоры окончились», — заявил источник.

По его словам, консультации начались около 13.00 (14.00 мск), таким образом, они длились около 10 часов.

В берлинских переговорах участвовали политсоветники лидеров: с российской стороны – Дмитрий Козак, с немецкой – Ян Хеккер, у французов – Эммануэль Бон, у украинцев – Андрей Ермак. Для Козака это второй визит в Берлин за полтора месяца, 13 мая он посетил столицу ФРГ и провел переговоры с Хеккером.