В Берлине автомобиль въехал в толпу людей, сообщают пожарные в Twitter.

Инцидент произошел в районе Шарлоттенбург, рядом с Харденбергплатц. Машина съехала с дороги и выехала на тротуар. По данным пожарных, пострадали семь человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

На место прибыли 60 сотрудников пожарной службы, а также спасательные вертолеты.

Водителя автомобиля задержали.

«Ведется расследование обстоятельств и причин ДТП <…> На данный момент нет признаков того, что он действовал из политических или религиозных побуждений», — заявила полиция Берлина в Twitter.

© Фото : Berliner Feuerwehr Автомобиль врезался в толпу людей в районе Шарлоттенбург в Берлине