В Белорусской православной церкви призвали верующих действовать в рамках «закона христианской любви» и законодательства Белоруссии, а также не поддаваться на провокации.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей. В республике четвертый день продолжаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов. Все четыре оппозиционных кандидата оспорили результаты. Самая сложная обстановка в Минске: митингующие отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, около шести тысяч задержаны, многие находятся в больницах.

«Позиция Белорусской православной церкви заключается в том, чтобы призывать к миру, снисходительности и взаимопониманию противоборствующие стороны, а не накалять ситуацию и подстрекать к различным акциям. Берегите себя и своих близких, не поддавайтесь на провокации и действуйте в рамках закона христианской любви и законодательства Республики Беларусь», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в БПЦ призвали верующих молиться о белорусском народе. «Особенно нужна нашему народу молитвенная поддержка в сегодняшний кризисный момент — наши православные храмы открыты для всех желающих прийти и помолиться не только во время уставного богослужения, но и по велению сердца в любое время. На протяжении двух последних недель по благословению патриаршего экзарха во всех православных храмах Беларуси возносится за литургией сугубая молитва «О белорусском народе», — заключили в Церкви.

Накануне патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел на пресс-конференции призвал белорусов «к миру, возможному диалогу и согласию». По его мнению, «вопросы можно решать не путем противостояния». Он также призвал воспользоваться помощью депутатов, которые «знают, в каком регионе какие проблемы».

Также он попросил родителей убедить своих детей не выходить на баррикады и призвал приехавших в Белоруссию, чтобы «покуражиться» и «разжечь вражду и ненависть», оставить белорусский народ «самому жить и выбирать путь, по которому он пойдет дальше».

«Хочется пожелать, чтобы и защитники нашего отечества тоже соизмеряли свою власть и свои возможности по отношению к тем, кто сегодня думает, что есть и другой путь, но не знает, как правильно на него встать… Всех призываю к благоразумию. Остановитесь, успокойтесь. Давайте все вместе обсудим, как можно выйти из этого положения», — сказал митрополит Павел.

«Тут как в семье. Нужно научиться друг у друга вовремя попросить прощение. Даже не тот, кто виноват, а кто более сильный духом, скажет: «Прости, виноват». Пройдет время, и ваш противник поймет и скажет: «Вообще-то я был виноват». Это смирение», — заключил патриарший экзарх.

Ранее митрополит Павел поздравил Лукашенко с избранием на пост президента. Такое же поздравление было опубликовано от имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла.