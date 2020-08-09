Участки для голосования на выборах президента Белоруссии закрылись в республике, избиратели могли отдать свой голос за понравившегося кандидата с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск), передает корреспондент Mpravda.com.

Всего образованы 5767 участков для голосования, в том числе 44 были сформированы в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах. Голосование проходило также на закрытых участках — в воинских частях, санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь в стационарных условиях. Кроме того, избиратели, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не могли прийти в день выборов в помещение для голосования, были вправе обратиться к участковой комиссии с просьбой организовать голосование по месту их проживания.

В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,84 миллиона человек, из них около 1,24 миллиона проживают в Минске, 5319 – за рубежом.

Избиратели могли отдать свой голос за одного из пяти кандидатов на высший государственный пост. Это сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, действующий глава государства Александр Лукашенко, домохозяйка Светалана Тихановская, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. При этом белорусы могли проголосовать и против всех кандидатов.

Явка избирателей, по данным ЦИК на 18.00, составила 79%, выборы признаны состоявшимися.

«Политика — это борьба». Как в Белоруссии проходят президентские выборы 1 из 11

В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

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Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.

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Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.

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При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.

3 из 11

Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.

7 из 11

Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.

8 из 11

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.

© Mpravda.com / Виктор Толочко9 из 11

Из-за пандемии коронавируса на самих участках предприняты профилактические меры: члены комиссий, наблюдатели и избиратели должны быть в масках, помещение участка должно регулярно проветриваться и подвергаться санитарной обработке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko10 из 11

Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров. Проблемы возникают по всей Минской области. Есть жалобы на качество соединения в Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.

© Mpravda.com / Антон Денисов11 из 11

Также "Белтелеком" сообщил о кибератаках на сайты белорусских госорганов. "Они (DDoS-атаки — ред.) очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было", — заявили в компании.

© Mpravda.com / Виктор Толочко