Возбуждено уголовное дело по факту групповых действий в Минске, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением милиции, сообщила в среду пресс-служба СК Белоруссии.
Во вторник вечером в разных частях Минска прошли несанкционированные акции протеста, вызванные нерегистрацией кандидатами в президенты экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало. В интернет и соцсетях были распространены видео нескольких стычек протестующих с милицией.
«По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел УСК по Минску возбуждено уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» — ред.)», — говорится в сообщении пресс-службы.