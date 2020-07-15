Возбуждено уголовное дело по факту групповых действий в Минске, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением милиции, сообщила в среду пресс-служба СК Белоруссии.

Во вторник вечером в разных частях Минска прошли несанкционированные акции протеста, вызванные нерегистрацией кандидатами в президенты экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало. В интернет и соцсетях были распространены видео нескольких стычек протестующих с милицией.