Около 700 человек задержаны в среду в Белоруссии за участие в несанкционированных массовых акциях, сообщили в МВД республики.

«Министерством внутренних дел в пределах компетенции по-прежнему принимаются необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в стране. За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 700 человек», — говорится в сообщении пресс-службы министерства в Telegram-канале.

Отмечается, что в среду на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог.

«В столице фиксировались факты и попытки перекрытия проезжей части проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах «Малиновка» и «Серебрянка», по улице Сурганова и других. В связи с этим общественный транспорт ходил с перебоями», — добавили в ведомстве.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Протестующие в том числе выстраивают баррикады, милиция разгоняет их с применением спецсредств. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.