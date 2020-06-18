В Белоруссии задержали кандидата в президенты, бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, заявил глава комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель.

По его словам, Бабарико пытался повлиять на свидетелей, скрыть улики, а также снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов. Как рассказал Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1», комитету госконроля удалось выявить отмывочные схемы, по которым в подконтрольные иностранные банки выводили большие суммы в валюте.

Он отметил, что со счетов Белгазпромбанка за несколько лет было выведено свыше 430 миллионов долларов. Такую информацию Минску предоставили латвийские коллеги.

В частности, речь идет о махинациях с векселями на 60 миллионов долларов. Кроме того, банк давал займы предпринимателям с «плохой кредитной историей».

Всего задержали около 20 человек, все они дают показания против Бабарико. Кроме того, на днях заблокировали счет избирательного фонда Бабарико. Сам политик заявлял, что действия властей носят заказной политический характер.

Грубая избирательная кампания

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил Mpravda.com, что избирательная кампания в Белоруссии приобретает все более грубый характер.

Он считает, что обвинения против Бабарико можно расценивать как оказание на него давления для его исключения из предвыборной гонки.

«Я не испытываю симпатии к Бабарико, у меня к нему самому достаточно много вопросов и даже претензий, но с объективной точки зрения его популярность среди населения Белоруссии примерно в 10-15 раз выше, чем у Лукашенко», — сказал Безпалько.

По его мнению, это вызывает у действующего президента нервную реакцию. При этом, по мнению политолога, сейчас нет признаков выхода Бабарико из предвыборной гонки.

«Я думаю, что он будет продолжать борьбу, но исключительно в легальных рамках. Он не будет призывать к беспорядкам или пытаться организовать майдан. У него есть все возможности для легальной борьбы», — сказал аналитик.