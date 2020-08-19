Вооруженный гражданин Украины, объявленный Россией в розыск, был задержан при попытке въезда на территорию Белоруссии, заявили в погранкомитете республики.

В ведомстве сообщили, что 18 августа в пункте пропуска «Новая Гута» «при оформлении на въезд в нашу страну автобуса сообщением «Киев-Минск» пограничники задержали 34-летнего пассажира».

«Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина находится в межгосударственном розыске по странам СНГ (инициатор — МВД Российской Федерации). Кроме того, в его личных вещах был обнаружен револьвер под мелкокалиберный патрон и нож длиной клинка 18 см», — отмечается в заявлении пограничной службы, размещенном на сайте.

В установленном порядке он был передан сотрудникам милиции, добавили в ведомстве.