Задержана глава избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз, сообщила пресс-секретарь политика Анна Красулина.

"Задержана начальник штаба Светланы Тихановской Мария Мороз", — говорится в сообщении для СМИ Красулиной.

Отмечается, что глава штаба в четверг «около 11 часов (совпадает с мск – ред.) задержана на выходе из литовского посольства, куда она пришла подавать документы на визу, людьми, которые представились сотрудниками МВД». «Ее телефон недоступен, местонахождение неизвестно», — подчеркнула Красулина.

Mpravda.com не смогло связаться с Мороз: ее мобильный телефон отключен.

В пресс-службы ГУВД Минска сообщили, что по линии столичной милиции такого задержания не проводилось. В пресс-службе МВД заявили, что уточняют распространенную в СМИ информацию.

В четверг в Минске была запланирована акция оппозиции. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит «разжечь костер в центре Минска» 9-10 августа после президентских выборов.

Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, с 4 августа началось досрочное голосование. На высший государственный пост претендуют пять человек, включая действующего президента Лукашенко.