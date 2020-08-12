В Минске задержали двух журналистов польского телеканала «Белсат», сообщили в Белорусской ассоциации журналистов.

Речь идет о журналистах Любови Луниу Змитер Солтане. Как пишет организация в Telegram, Луниу отправили в ГИБДД на проверку машины, Солтана доставили в РОВД.

Во время протестов в Белоруссии часто избивают и задерживают журналистов.

Задержания журналистов в Белоруссии

В частности, бойцы ОМОН в Минске побили дубинками водителя и журналиста белорусской «Комсомольской правды», причем последний был в жилете с надписью «Пресса», представился и показал аккредитацию. Накануне силовики напали на троих журналистов русской службы Би-би-си в Минске, причем, по утверждению СМИ, у всех сотрудников были аккредитации, выданные МИД Белоруссии, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями. Также в Минске с применением силы задержали двух сотрудников портала Onliner.

До этого в Белоруссии задержали нескольких российских журналистов: фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Илью Питалева, журналиста Znak.com Никиту Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока.

Во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым, после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Как заявил Mpravda.com секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, любые атаки на представителей СМИ незаконны, все задержанные в Белоруссии журналисты «должны быть отпущены безо всяких условий», а отсутствие аккредитации «не является основанием для многочасового удержания».