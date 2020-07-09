Бывший директор департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Анатолий Громович задержан в рамках так называемого «дела Белгазпромбанка», сообщили Mpravda.com в четверг в пресс-службе КГК.

«Подтверждаем такое задержание», — сказал представитель пресс-службы, комментируя информацию в местных Telegram-каналах о задержании Громовича в рамках «дела Белгазпромбанка».

Громович возглавлял департамент финрасследований КГК с 2002 по 2006 годы. В 2009 году он уже задерживался в рамках дела о коррупции в таможенных органах, но был признан невиновным наряду с другими фигурантами ввиду недоказанности совершения ими преступления. В последнее время Громович работал в банковской сфере.

В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который в течение 20 лет возглавлял баллотирующийся в президенты Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ.

Бабарико-старший обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Бабарико-младшему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В президентской гонке в настоящее время участвуют семь человек, 14 июля станет известно, кого из них ЦИК страны зарегистрирует в качестве кандидатов в президенты.