Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 130, до 67 132, скончались еще четыре пациента, всего умерших 534, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава республики.

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. На субботу число выявленных случаев COVID-19 достигло 67 002, в том числе сообщалось о 530 умерших. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.

«Зарегистрированы 67 132 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 251 359 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 534 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении пресс-службы.

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 60 425 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф