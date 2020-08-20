Погранслужба Белоруссии проводит мероприятия по усилению охраны госграницы, в частности, в Гродненской области, которая граничит с Польшей и Литвой, сообщил Mpravda.com в четверг официальный представитель государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госпогранкомитету «усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков».

«В связи со сложившейся обстановкой в стране органами пограничной службы проводятся мероприятия по усилению охраны государственной границы. Увеличено количество пограничных нарядов. Осуществляется усиленный контроль соблюдения правил пограничного режима со стороны лиц и транспортных средств, прибывающих в пограничную зону и пограничную полосу», — сообщил Бычковский.

Он подчеркнул, что усилены проверочные мероприятия в отношении лиц и транспортных средств, пересекающих госграницу в пунктах пропуска.

По словам собеседника агентства, эти меры касаются всей государственной границы, где в настоящее время присутствуют органы пограничной охраны. «Ряд дополнительных мероприятий осуществляется на западной границе, особенно на гродненском направлении», — уточнил он.

Касаясь границы с РФ, Бычковский отметил, что органы погранслужбы следят в различных формах за ситуацией на всех участках государственной границы, в том числе на восточной границе сохраняются предпринятые ранее меры по оперативному обеспечению охраны. При этом он подчеркнул, что на границе с РФ «пограничных постов и застав с белорусской стороны как не было, так и нет».

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.