Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 273 до 63 270, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 418, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 300. На пятницу число выявленных случаев COVID-19 достигло 62 997, в том числе сообщалось о 412 умерших. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.

«Зарегистрированы 63 270 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 059 299 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 418 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении пресс-службы.

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 50 669 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,7 миллиона случаев заражения, свыше 517 тысяч человек скончались.