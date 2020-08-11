Проблемы с интернетом, которые начались по всей Белоруссии в ходе президентских выборов 9 августа, продолжаются третий день подряд, передает корреспондент Mpravda.com.

В частности, из-за плохой связи не всегда грузятся сайты, в том числе государственных органов, не работают поисковые системы и YouTube. Также сбоят мессенджеры.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что интернет в республике отключают из-за границы, это не инициатива властей. По словам Лукашенко, на Белоруссию пытаются целенаправленно давить с разных сторон, «гибридно действуют по всем направлениям».

Интернет в столице Белоруссии Минске начал пропадать с утра в день президентских выборов, а к вечеру полностью исчез. Утром понедельника сайты госорганов и государственных СМИ работали уже устойчиво, однако сохранялись проблемы с доступом к интернет-ресурсам и популярным мессенджерам. По мнению главы информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, «трудно не связать отключение интернета с происходящими событиями» в Белоруссии, в частности, разгоном митинга оппозиции вечером 9 августа.

В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.