Нужное число достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатами в президенты Белоруссии собрали шесть человек, включая действующего белорусского лидера Александра Лукашенко и экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, при этом 100-тысячный порог не смог преодолеть экс-глава администрации Парка высоких технологий и бывший посол Белоруссии в США Валерий Цепкало, следует из данных ЦИК республики.

Согласно избирательному законодательству Белоруссии, для регистрации кандидатом в президенты необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей, которые затем проходят проверку в территориальных избиркомах. По итогам этих проверок ЦИК опубликовал сводную статистику.

В частности, из нее следует, что в поддержку Лукашенко признаны достоверными 1939572 подписей граждан из общего количества сданных на проверку, в поддержку Бабарико — 165744, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева — 106841, председателя Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергея Черечня — 143109, экс-депутата Анны Канопацкой — 146588, безработной Светланы Тихановской — 104757.

При этом, по данным ЦИК, 100-тысячный порог не смог преодолеть Цепкало – у него признаны действительными 75249 подписей.