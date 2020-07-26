Несколько банков в Белоруссии – «БелВЭБ», «Идея Банк», «Технобанк» и «РРБ-Банк» — сообщили в воскресенье о технических проблемах и перебоях в работе с банковскими картами.

В частности, как отмечается в сообщении на сайте «дочки» российского ВЭБа, банка «БелВЭБ», по техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, временно приостановлена работа контакт-центра.

«Идея Банк» проинформировал, что по техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания. «Процессинговым центром делается все возможное для восстановления работоспособности. О факте восстановления функционала дополнительно проинформируем», — говорится в сообщении на сайте банка.

По данным «Технобанка», в связи с проведением внеплановых технических работ на процессинговом центре операции по картам банка временно не осуществляются.

«РРБ-Банк» со своей стороны сообщил клиентам, что в воскресенье возможны «кратковременные перерывы в прохождении операций с карточками и в доступе пользователей в систему обслуживания банковских карточек».

Между тем в колл-центре «РРБ-Банка» порталу tut.by сообщили, что проблемы вызваны тем, что возникли перебои в работе процессингового центра банка «БелВЭБ», в котором обслуживаются «РРБ-Банк», «Технобанк» и «Идея Банк».