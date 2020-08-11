В результате противостояния с участниками несанкционированных мероприятий в центрах крупных белорусских городов пострадал 21 силовик, пять из них госпитализированы, сообщило МВД республики.

После выборов президента Белоруссии, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в воскресенье и понедельник в ряде городов страны прошли массовые несанкционированные акции протеста несогласных с итогами голосования. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

«В ночь с 10 на 11 августа отмечены очаговые сборы граждан в ряде городов, наиболее массовые – в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. В результате противоправных действий пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы», — говорится в сообщении МВД.

Пресс-служба МВД Белоруссии заявила, что служащие органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск были вынуждены применять спецсредства против участников несанкционированных акций протеста в Минске и Новополоцке, чтобы пресечь противоправные действия.

«В Минске и Новополоцке сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск были вынуждены активно применять спецсредства для пресечения противоправных действий», — говорится в сообщении пресс-службы МВД Белоруссии.

Поясняется, что были зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств.