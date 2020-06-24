Фигуранты дела о коррупции в сахарной отрасли Белоруссии продолжают находиться под стражей и сотрудничают со следствием, сообщил заместитель генпрокурора Белоруссии Алексей Стук.

«Хотя все обвиняемые сотрудничают со следствием, признали практически все факты криминальной деятельности, никто из них пока с ходатайством о заключении досудебного соглашения не обращался», — сказал Стук во время видеобрифинга в среду.

По его словам, расследование так называемого «сахарного дела» продолжается, все обвиняемые находятся под стражей, поскольку размер взяток, как показал только начальный этап расследования, достигал нескольких десятков тысяч долларов, что является особо тяжким преступлением. Заместитель генпрокурора отметил, что в деле кроме руководителей сахарных заводов фигурируют еще директор Белорусской сахарной компании и дилер по распространению продукции белорусских сахарных заводов на территории РФ.

«Взятки передавались за поставку сахара в адрес определенных субъектов хозяйствования РФ, а также за поставку от других субъектов хозяйствования в адрес наших предприятий оборудования и комплектующих», — уточнил он.

«Дело расследуется в обычном порядке. Думаю, через некоторое время оно будет направлено в суд», — сказал Стук.

Ранее в связи с коррупцией в сахарной отрасли республики были задержаны директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии и руководитель Белорусской сахарной компании в Москве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что директора заводов продавали по бросовым ценам сахар торговому дому в Москве. По версии КГБ Белоруссии, четыре директора белорусских сахарных заводов вступили в преступный сговор с представителями коммерческих структур, зарегистрированных в России, получая взятки за решение вопросов по отгрузке сахара. Кроме того, фигуранты разработали преступную схему для поставки по завышенным ценам сырья белорусскому заводу-монополисту по производству мешков для сахара.

По данным КГБ, к коррупционной схеме имел отношение и бывший замначальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Владимир Тихиня, который согласился за вознаграждение страховать «сахарную мафию и ее схему», за что получал денежные средства. Возбуждены уголовные дела по статьям «получение взятки в особо крупном размере» и «дача взятки в крупном размере», фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.