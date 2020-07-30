Уголовное дело возбуждено в отношении мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогера Сергея Тихановского по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета страны.

«Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь в отношении Тихановского возбужден ряд уголовных дел… Так, в отношении него возбуждено уголовное дело… по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

При этом, по данным СК, против Тихановского также возбуждено дело по факту приготовления к массовым беспорядкам.

Ранее сообщалось об уголовном деле в отношении Тихановского, возбужденном по статье «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок» из-за инцидента на пикете в Гродно, где произошла потасовка с двумя сотрудниками милиции. Кроме того, 16 июня не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр «Весна» сообщил, что в отношении Тихановского возбуждено еще одно уголовное дело – за воспрепятствование проведению выборов.

Он и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая после пикета в Гродно. За время нахождения в СИЗО Тихановский несколько раз помещался в карцер. Правозащитники республики считают его политическим заключенным.

Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест за несанкционированную акцию протеста и не мог лично подписать необходимые документы. Однако инициативную группу зарегистрировала его жена и в итоге была зарегистрирована кандидатом в президенты. Всего на этот пост претендуют сейчас пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок.