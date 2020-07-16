Милиция задержала около 20 человек в среду в центре Минска, сообщается на сайте не зарегистрированного властями правозащитного центра «Весна».

Ранее Mpravda.com сообщало, что на площади Независимости у здания Дома правительства, где располагается в том числе Центризбирком республики, в среду собралась большая очередь граждан, намеревавшихся лично подать обращения в ЦИК на нерегистрацию кандидатами в президенты экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало. После окончания его работы в 19:00 (совпадает с мск) милиция попросила людей разойтись, не нарушать законодательство, а затем провела точечные задержания.

На сайте правозащитного центра опубликован список задержанных, в котором 19 фамилий. При этом отмечается, что двое из задержанных являлись журналистами и вскоре были отпущены. Также, согласно этому списку, один из задержанных Олег Миколайчук заявил, что является гражданином США.

Помимо этого, правозащитники уточнили данные о количестве задержанных, по их данным, во время несанкционированных акций протеста во вторник вечером.

«По последним данным «Весны», 14 июля на мирной акции в Минске было задержано минимум 280 человек», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что в среду прошли суды над задержанными: более 10 человек отбудут административные аресты сроком от 10 до 15 суток, часть людей выплатит штрафы. «Но суды продолжатся в четверг, а возможно, и в пятницу», — говорится в сообщении правозащитников.

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко, а также несанкционированными акциями протеста.

Вечером во вторник в различных городах республики прошли несанкционированные массовые акции протеста. По данным МВД, по всей стране из-за нарушений общественного порядка были задержаны более 250 человек. В результате потасовок пострадали шесть милиционеров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам групповых действий в Минске, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением милиции.