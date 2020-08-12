В Барановичах автомобиль наехал на сотрудника милиции, написала в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Это второй подобный случай за день.

Инцидент произошел около 20:30 на улице Фрунзе.

«Виновник произошедшего, водитель автомобиля Great Wall Hover, пытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками красного и синего цветов. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал», — написала представитель ведомства.

Она добавила, что для остановки машины милиционерам пришлось стрелять по колесам, после чего водитель бросил автомобиль и скрылся. Ведется его поиск.

Ранее 45-летний мужчина наехал на сотрудника ГАИ в Минске, его задержали.

По состоянию на утро 12 августа МВД Белоруссии зафиксировало пять случаев наезда машин на сотрудников силовых ведомств с начала акций протеста из-за результатов выборов президента республики.