Указы, которыми президент Белоруссии Александр Лукашенко переназначил правительство, ушедшее в отставку после президентских выборов, официально опубликованы в четверг на национальном правовом интернет-портале, изменений в составе Совмина нет.

В среду пресс-служба Лукашенко сообщила, что он подписал два указа – о назначении премьером Романа Головченко, который занимал эту должность и до выборов, а также о назначении членов правительства. Это технические указы, такая процедура проводится в соответствии с белорусским законодательством, согласно которому Совмин должен был сложить полномочия и уйти в отставку перед вновь избранным главой государства.

В субботу Лукашенко заявил, что состав правительства республики, который был назначен до выборов, готов работать и после выборов, хотя «могут быть какие-то нюансы», и поручил своей администрации оперативно подготовить соответствующие документы.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить «некоторые горячие головы».

После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.