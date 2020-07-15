Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2019 году заработал 117 тысяч белорусских рублей, или более 48 тысяч долларов, недвижимости и акций в собственности он не имеет, следует из декларации о доходах и имуществе главы республики.

В среду в печатном номере газеты «СБ. Беларусь сегодня» были опубликованы декларации о доходах пяти кандидатов на высший государственный пост республики. Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.

В частности, в декларации Лукашенко в графе «Общая сумма годового дохода» за 2019 год указана сумма 117 тысяч белорусских рублей, вид дохода – заработная плата. В строке «Недвижимое имущество (жилые дома, земельные участки, квартиры, гаражи и иные здания, строения)» у действующего президента написано «нет». Иного имущества в виде акций или долей в уставных фондах юрлиц у Лукашенко также не имеется.

Супруга белорусского лидера Галина за 2019 год указала доход в 5,56 тысячи белорусских рублей (около 2,3 тысячи долларов) – пенсию и дивиденды от акций. Ей принадлежит жилой дом площадью 196 квадратных метров в Шклове Могилевской области, половина доли в праве собственности на жилой дом в деревне Большой Межник Шкловского района площадью 54 квадратных метра, земельный участок площадью 0,15 гектара в городе Шклове. Кроме того, у нее в собственности есть 56 акций ОАО «Шкловский маслодельный завод».

Еще один кандидат в президенты Белоруссии, Светлана Тихановская, за 2019 год указала доход в 15,78 тысячи белорусских рублей (более 6,5 тысячи долларов), это пособие на детей, пособие по уходу за ребенком-инвалидом, социальная пенсия ребенку-инвалиду, доходы по договорам дарения. Недвижимостью и автомобилем Тихановская не владеет, но у нее есть доли в уставных фондах двух юрлиц. Супруг Тихановской, видеоблогер Сергей, указал в качестве дохода 75,02 тысячи белорусских рублей (более 31 тысячи долларов) — это заработная плата, доходы от краудфандинга и предпринимательской деятельности. Блогеру также принадлежит квартира в Минске площадью 66 квадратных метров, жилой дом в 192 квадратных метра в Гомельской области. В собственности у Тихановского есть также два автомобиля. Кроме того, ему принадлежат доли в уставных фондах двух юрлиц.

Председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень за 2019 год указал доход в 96 тысяч белорусских рублей (около 40 тысяч долларов), деньги были получены от договора купли-продажи. Недвижимости у него в собственности нет, но есть доли в уставных фондах двух юрлиц.

Бывший депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая указала в виде дохода зарплату в 45,74 тысячи белорусских рублей (18,9 тысячи долларов), из недвижимости у нее есть квартира в Минске площадью 84,7 квадратных метров, административное помещение площадью 47,7 квадратных метров. Кроме того, Канопацкая владеет автомобилем 2017 года выпуска и ей принадлежит 91 акция ОАО «Пуховичский КХП».

Сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев задекларировал за 2019 год доход в 13,56 тысячи белорусских рублей (5,6 тысячи долларов) зарплаты, владеет в Минске квартирой площадью 49,8 квадратных метров. Доход его супруги Татьяны составил 28 тысяч белорусских рублей (около 11,6 тысячи долларов), ей также принадлежит автомобиль 2016 года выпуска.