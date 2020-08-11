Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало заявил Mpravda.com, что оппозиция республики создает «комитет государственного спасения» и предложит войти в него Светлане Тихановской.

«Мы будем сейчас создавать самостоятельно комитет государственного спасения. Будем туда включать всех заинтересованных людей. Основные цели остаются те же, что и были, которые согласовали со штабом Тихановских, когда объединялись», — заявил Цепкало в ходе телефонного разговора с корреспондентом Mpravda.com.

Он подчеркнул, что оппозиция, «понимая ситуацию Светланы», будет объединяться «не вокруг лидера, а вокруг принципов». Но при этом Цепкало добавил, что «контактировать со Светланой будем».

Он заявил, что пока у комитета нет программы и нет территориального центра, общение больше происходит удаленно.