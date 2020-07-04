Период регистрации кандидатов в президенты стартует в Белоруссии 5 июля и продлится по 14 июля включительно, следует из графика ЦИК республики.

Те из претендентов на высший государственный пост, которые успешно пройдут регистрацию, получат почетный статус кандидатов и смогут приступить к ведению предвыборной агитации.

Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. К настоящему времени в президентской гонке остаются семь участников: действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, бывший депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская.

Все они подали в ЦИК документы на регистрацию, однако нужное число достоверных подписей граждан, наличие которых является в данном случае обязательным условием, собрали только шесть из них: 100-тысячный порог по итогам проверок «автографов» не смог преодолеть Цепкало. Тем не менее, он остается участником электоральной кампании вплоть до заседания ЦИК, на котором будут приниматься решения о регистрации кандидатов. Это заседание намечено на 14 июля.

Сам Цепкало заявлял, что намерен обжаловать существенную отбраковку подписей граждан в свою поддержку. Он также не исключал, что может объединиться с кем-то из конкурентов по выборам, если сойдет с дистанции.

По данным ЦИК, абсолютным лидером по количеству достоверных подписей граждан в поддержку выдвижения является Лукашенко: у него их более 1,9 миллиона при совокупном населении страны в почти 9,4 миллиона.

Чем интересна кампания

Нынешние выборы в Белоруссии главным образом примечательны тем, что один из участников — Бабарико – находится в СИЗО КГБ в рамках расследования «дела Белгазпромбанка».

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк на протяжении почти 20 лет, до решения выдвигаться в президенты. В июне в главном офисе банка в Минске прошли обыски, а Комитет госконтроля Белоруссии заявил, что на базе этого финучреждения долгое время действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Ведомство возбудило уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Бабарико был задержан. Всего же в рамках расследования задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела было поручено КГБ, однако статьи обвинения не разглашались.

На днях стало известно, что Бабарико обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки.

При этом глава ЦИК республики Лидия Ермошина поясняла Mpravda.com, что нахождение Бабарико под стражей не мешает ему баллотироваться в президенты и даже быть избранным главой государства, если он будет зарегистрирован в качестве кандидата. А ведение агитации возможно и через доверенных лиц.

Почему можно «пролететь»

Есть целый ряд оснований, по которым ЦИК Белоруссии точно откажет в регистрации кандидатом в президенты. Например, если выдвиженец не соответствует требованиям, предъявляемым к кандидату Избирательным кодексом, и у него есть судимость. В регистрации будет отказано, если в комиссию представлен не весь пакет необходимых документов или число достоверных подписей граждан, которые собраны в поддержку выдвижения, составляет менее 100 тысяч.

Претенденту в президенты Белоруссии запрещено использовать в интересах избрания денежные средства или другую материальную помощь из-за границы. При выявлении фактов такой помощи кандидатской «корочки» претенденту на высший государственный пост тоже не видать.

ЦИК имеет право отказать в регистрации, если претендентом представлена недостоверная декларация о доходах и имуществе – своя или ближайших родственников. Комиссия также может снять с дистанции претендента в президенты, если при сборе подписей были зафиксированы факты принуждения и вознаграждения избирателей.

Согласно действующему белорусскому законодательству, решение об отказе в регистрации кандидатом с указанием оснований выдается не позднее чем на следующий день после принятия такого решения, оно может быть обжаловано в Верховном суде в трехдневный срок. Верховный суд со своей стороны рассматривает жалобу также в трехдневный срок, и его вердикт является уже окончательным.

Президент Белоруссии избирается сроком на пять лет. Предыдущие выборы прошли в 2015 году, победу тогда одержал Лукашенко. Он занимает высший государственный пост уже на протяжении 26 лет.