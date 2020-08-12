Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент Mpravda.com.

Несанкционированная акция стартовала в первой половине дня у входа в Комаровский рынок, расположенный в центре Минска. Женщины, одетые преимущественно в белую одежду, выстроились у входа в рынок, где выступали с требованием освободить задержанных во время протестных акций. Многие из них держали в руках цветы и белые открытки в виде сердечек. Белый цвет для оппозиционно настроенных граждан Белоруссии символизирует желание сменить власть.

Высказавшись возле Комаровского рынка в поддержку задержанных в ходе протестов граждан, женщины колонной двинулись в сторону Национальной академии наук Белоруссии. Проезжающие по проспекту Независимости автомобилисты поддерживают их автомобильными гудками. В колонне женщин идут несколько правоохранителей, они наблюдают за происходящим, но не предпринимают никаких действий.

Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.