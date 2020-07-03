Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 299, до 62 997, умерли еще семь человек, всего скончались 412 пациентов, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава страны.

Количество зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии, по данным на четверг, составило 62 698, умерших — 405 пациентов. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 300. В четверг президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с COVID-19.

«Зарегистрированы 62 997 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 043 876 тестов», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Там говорится, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 412 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией».

«В Беларуси на 3 июля выздоровели и выписаны 49 909 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», — сообщили в пресс-службе. Это на 1171 больше, чем днем ранее.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.