Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 707, до 54680, умерли еще четыре человека, всего скончались 312 пациентов, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.

Ранее максимальный суточный прирост в Белоруссии достигал 973 инфицированных, но в последние пять дней этот показатель составляет менее 800. Министр здравоохранения республики Владимир Караник ранее заявил, что ситуация с уровнем заболеваемости COVID-19 в Белоруссии имеет положительную тенденцию, прирост новых случаев инфицирования замедлился после периода плато. Также, согласно данным минздрава, растет число выздоровевших и выписанных пациентов. По данным на воскресенье, в республике число выявленных случаев COVID-19 составляло 53973, сообщалось о 308 умерших. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.

«Зарегистрированы 54680 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 749 917 тестов», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 312 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

По данным пресс-службы, «в Беларуси на 15 июня выздоровели и выписаны 30420 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19». Это на 317 больше, чем днем ранее.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.