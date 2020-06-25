Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 437, до 60 382, скончались еще пять пациентов, всего умерших 367, сообщила в четверг пресс-служба минздрава республики.

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последние дни наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 500. На среду число выявленных случаев COVID-19 достигло 59 945, в том числе сообщалось о 362 умерших. Между тем 12 июня представитель Всемирной организации здравоохранения в республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией.

«Зарегистрированы 60 382 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 919 139 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 367 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении пресс-службы.

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 41 448 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.