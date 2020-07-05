Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 284 — до 63 554, умерли еще пять человек, всего скончались 423 пациента, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава страны.

По данным на субботу, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии достигло 63 270, скончались 418 человек. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 300. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.

«Зарегистрированы 63 554 человека с положительным тестом на COVID-19», — говорится в сообщении. Там отмечается, что всего проведено 1 068 029 тестов.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 423 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», — проинформировали в пресс-службе.

По ее данным, в Белоруссии на 5 июля выздоровели и выписаны 50 871 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.