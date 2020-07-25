Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 156, до 67 002, умерли еще шесть человек, всего с момента регистрации на территории страны первого случая инфицирования новым коронавирусом умерли 530 пациентов, сообщила в субботу пресс-служба минздрава страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. Ранее максимальный прирост новых случаев COVID-19 в стране за сутки составлял 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. По данным на пятницу, число случаев COVID-19 в Белоруссии составило 66 846, умерли 524 пациента.

«Зарегистрированы 67 002 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 241 624 теста», — говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 530 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».

«В Беларуси на 25 июля выздоровели и выписаны 60 092 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», — отмечается в сообщении. Это на 337 больше, чем днем ранее.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15 миллиона случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф