Число случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 171, до 65 953, скончались еще четыре пациента, всего умерших 495, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. На пятницу число выявленных случаев COVID-19 достигло 65 782, в том числе сообщалось о 491 умершем. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.

«Зарегистрированы 65 953 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 183 007 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 495 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении пресс-службы.

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 57 856 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.