Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 518, до 59 023, скончались еще пять пациентов, всего умерших 351, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя. Так, за предыдущие сутки он впервые с середины апреля составил меньше 600. На воскресенье в Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 достигло 58505, в том числе сообщалось о 346 умерших. Минздрав 14 июня заявил, что видит в стране положительную динамику по снижению заболеваемости COVID-19. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией.

«Зарегистрированы 59 023 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 876 639 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 351 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении пресс-службы.

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 37 923 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.