Экономический советник главы американского государства Ларри Кудлоу считает, что все экономические индикаторы указывают на то, что экономика Соединенных Штатов оттолкнулась от дна и начала резко восстанавливаться.

«V-образное восстановление. Каждая цифра указывает на это», — заявил чиновник в ходе круглого стола с участием Трампа. Мероприятие было посвящено профессиональному росту американцев и мерам, связанным с этим.

Кудлоу пояснил, что речь идет о таких показателях, как сокращение безработицы, открытие предприятий, рост биржевых индексов.